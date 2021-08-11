Під час фестивалю вулицями Львова проходить традиційний парад

До Дня Незалежності у Львові пройде ювілейний 10-й фестиваль фольклору «Етновир». Цього року свято відбудеться на нових локаціях – в палаці Потоцьких, а також на площі Музейній – там розмістять малу сцену для виступу оркестрів народних інструментів.

Міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир» стане головною окрасою святкування 30-ї річниці Дня Незалежності у Львові. Він розпочнеться 20 серпня сольним концертом Національного академічного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія». Хедлайнером другого фестивального дня, 21 серпня, стане легендарний хор ім. Г. Верьовки. Вони виступатимуть в супроводі живого оркестру і, звичайно, танцювальної групи.

Початок концертних програм – щодня о 18:00. Головну сцену та фольклорне містечко розгорнуть на подвір’ї палацу Потоцьких. Вхід на «Етновир» традиційно безкоштовний. Через більшу кількість гостей цього року фестиваль змінив свою локацію (раніше більшість подій відбувалися на площі Ринок ). Окрім головної сцени і ярмаркового містечка гості «Етновиру» зможуть взяти участь в танцювальних майстер-класах – звичайно, все це з суворим дотриманням соціальної дистанції та карантинних норм.

Цьогоріч на «Етновир» запрошені танцювальні міжнародні колективи з Чорногорії, Сербії, Туреччини, Венесуели і Таїті. Усі вони готують вражаючі хореографічні виступи, покази унікальних національних костюмів і сувеніри своїх країни. І, звісно ж, велике бажання познайомити львів’ян і гостей міста зі своєю культурою і пізнати нашу. Також у програмі: марш-паради учасників головними вулицями міста, показ народних костюмів, вечори дружби і танцювальні майстер-класи – це тільки частина дійств, які відбуваються під час «Етновиру».

В рамках фестивалю 20 серпня пройде Форум фольклорних ініціатив «Фольклорні Традиції – Код Нації». Участь в дискусії візьмуть спікери з різних міст і країн, зокрема: директор фестивалю «Етновир» і президент CIOFF Україна, Андрій Сидор і президент CIOFF (Міжнародна рада організацій фольклорних фестивалів та народних мистецтв під егідою ЮНЕСКО), Філіп Босан (Philippe Beaussant). Говоритимуть про те, наскільки актуальною для молоді є фольклорна спадщина свого народу, особливо в епоху діджиталізації і соцмереж.

Гасло фестивалю незмінне ось вже 10 років: «Весь світ – до Львова!»