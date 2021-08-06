50-метровий флагшток у Львові встановили до ювілею Незалежності України

На території Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові до Дня Незалежності встановили найвищий в області флагшток, висотою понад 50 метрів. Його варість склала 12 млн грн з обласного бюджету.

«Понад 50 метрів заввишки, майже 9 тонн вагою, сотні людиногодин відданої праці для виготовлення та встановлення… Саме такими показниками можна вимірювати найбільший на Львівщині флагшток, який сьогодні здійнявся на теренах Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного», – повідомив ректор академії Павло Ткачук у Facebook.

Флагшток встановили до 30-річчя Незалежності України. Зі слів ректора, 23 cерпня, у День державного прапора, на ньому вперше піднімуть державний стяг розміром 8 на 12 метрів.

За результатами тендеру у середині липня цього року управління капітального будівництва Львівської ОДА уклало договір з ТзОВ «РІЕЛ ЕНЕРГО» про будівництво флагштоку та благоустрій частини території Академії сухопутних військ. Вартість робіт склала понад 12 млн грн з обласного бюджету. Окрім встановлення фагштоку, висотою 50,5 м та вагою 8 тонн, передбачалося також облаштування прилеглої до нього території – влаштування освітлення, встановлення лавок, урн для сміття.

За даними YouControl, компанія «РІЕЛ ЕНЕРГО» зареєстрована майже чотири роки тому на Перемишлянщині. Кінцевими бенефіціарними власниками є львів’янка Наталія Жук та мешканець Рівненщини Андрій Дишкант. Фірма входить до корпорації нерухомості «РІЕЛ», президентом якої є Ростислав Мельник.

Перед тим УКБ ЛОДА двічі скасовувало проведення тендеру на будівництво флагштоку на території Академії сухопутних військ через зміни тендерної документації. Зокрема, майже удвічі зросла вартість закупівлі. Якщо початкова очікувана вартість становила 6,7 млн грн, а згодом зросла до 13,7 млн грн. Пізніше вартість робіт дещо зменшили до 12 млн грн.

Гігантські флагштоки до Дня Незалежності планують встановити у найбільших містах України. Найдорожчим виявився флагшток у Харкові, вартістю 24,5 млн грн.