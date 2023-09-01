Фільм не має вікових обмежень, тож його можна буде переглядати з дітьми

Наприкінці вересня в прокат вийде український фільм – «Вовк. Страху нема». Стрічку на широкі екрани кінотеатрів випускають до Дня захисників і захисниць України.

Національний фільм «Вовк. Страху нема» – це стрічка про Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ. Це кінооповідь про філософію захисника України, філософію воїна ССО ЗСУ, про історичну правду предків і сучасників.

Екранізовану багатокомпонентну операцію «Вовк» озвучили військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ. Фільм створений незалежними авторами і режисерами за підтримки українців та українських компаній, без державної підтримки.

Кіно створювали три роки, воно є результатом цивільно-військового співробітництва українських кіномисткинь Анни Мартиненко та Тетяни Кулаковської з командуванням, командирами бойових підрозділів та воїнами Сил спеціальних операцій ЗСУ. Голоси та обличчя героїв фільму замасковані.

«Це кіноісторія вдячністі за невтомну 10-річну оборону рідної землі нашими ЗСУ, вшанування воїнів, які віддали свої життя за волю і незалежність України. Для ветеранів АТО і ООС, для кожного воїна, який зараз на фронті, для родин воїнів і загиблих героїв, для всіх родів військ ЗСУ. Наш фільм – це громадянська вдячність і шана, красива мова про найголовніших людей країни – воїнів», – зазначають режисерки фільму Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська.

Зазначимо, фільм не має вікових обмежень, тож його можна буде переглядати з дітьми.