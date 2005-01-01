До інфекційної лікарні Львова госпіталізували двох людей з ботулізмом

Сироватки в лікарні від цієї недуги наразі нема

СуспільствоОлександра Баландюх, сьогодні, 17:267011

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До інфекційної лікарні Львова госпіталізували двох людей з ботулізмом
Найчастіше причиною захворювання на ботулізм стає домашня консервація

Уночі, 18 січня, до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 39-річного мешканця Жидачівського району, в якого лікарі діагностували ботулізм. Чоловік розповів, що йому стало погано невдовзі після того, як він з’їв бутерброди з домашнім паштетом, повідомила ZAXID.NET головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Це вже другий випадок захворювання на ботулізм від початку 2018 року. Зараз у реанімації інфекційної лікарні перебуває 62-річна жінка зі Стрийського району, яку днями також госпіталізували до львівської обласної інфекційної лікарні з ботулізмом. Причиною захворювання пацієнтки стали м’ясні консерви домашнього приготування, які вона споживала.

Сироватки проти ботулізму, яка конче потрібна для лікування таких хворих, в лікарні нема. Лікарі наразі рятують пацієнтів усіма іншими доступними засобами. Медики, за словами Наталії Тімко, повідомили МОЗ про хворих на ботулізм і сподіваються, що звідти найближчим часом надійде сироватка.

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