Графіки вимкнення світла не будуть задіювати до кінця доби, 2 січня

До кінця понеділка, 2 січня, на Львівщині не будуть відключати електроенергію. Таке розпорядження надійшло від «Укренерго», попри те, людей просять масово не вмикати електроприлади, а й надалі економити електроенергію.

Попри те, що вранці понеділка мешканців Львівщини попереджали про можливе вимкнення світла з 16:00, енергетики цього робити не будуть. Як повідомила прес-служба «Львівобленерго», сьогодні на Львівщині скасовувані графіки відключення електроенергії. До півночі світло буде у всіх.

«Попри наявність електроенергії у ваших домівках, енергетики просять жителів міста та області раціонально використовувати електроенергію. А саме не вмикайте прилади, в яких немає нагальної потреби, а енергоємні прилади за необхідності використовуйте після 23:00», – йдеться у повідомленні.

Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький також попросив мешканців використовувати електроенергію раціонально. І пояснив і чому вдалося не вимикати світло. «Це стало можливим завдяки потеплінню, зменшилось електроспоживання для опалення та обігріву», – написав Козицький у Facebook.