Від понеділка, 7 червня, і до кінця тижня, 11 червня, на Львівщині очікується тепла, проте дощова погода. Так, 7 червня денна температура повітря коливатиметься між +22 і +24, нічна – 10-12С тепла. Удень можливі грозі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У вівторок та в середу, 8-9 червня, грози так само прогнозують вдень, уночі – без опадів. Температура повітря вдень – +23-25С, уночі – +11-13С. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У четвер, 10 червня, дощі з грозами очікуються впродовж усієї доби. Денна температура повітря сягатиме +24С, нічна – +13С. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Таку ж погоду прогнозують синоптики і на п’ятницю, 11 червня.

Загалом дощовий тиждень очікує на всі області України, крім Закарпаття – там грози прогнозують аж з четверга. Максимальна температура повітря – +26С – до кінця тижня вже буде в усіх південних, східних, центральних та північних областях.