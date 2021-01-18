Найшвидше обморожуються кінцівки, потім вуха і ніс

За 17 днів січня до міських лікарень Львова з переохолодженням та обмороженням госпіталізували 16 осіб: у 12 пацієнтів були обморожені кінцівки, четверо отримали переохолодження, повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на міське управління охорони здоров’я.

Найбільше пацієнтів з обмороженнями лікуються в опіковому центрі 8-ї міської клінічної лікарні. Як повідомив ZAXID.NET завідувач опікового центру Василь Савчин, до центру було госпіталізовано 11 людей з обмороженням кінцівок. Шістьом пацієнтам ампутували пальці рук, ніг, одному – ногу. Ще чотирьом, яких госпіталізували у вихідні, лікарні намагаються врятувати обморожені кінцівки наразі без ампутації.

«Зараз у центрі перебуває 10 пацієнтів, одного вже виписали. Четверо осіб госпіталізували з обмороженням кінцівок у ці вихідні. Пацієнти є різного віку і не лише безпритульні. Деякі львів’яни обморозили кінцівки, бо мали невідповідне взуття, одяг», – каже Василь Савчин.

Наразі лікарні намагаються врятувати обмороженні кінцівки, та коли лікування не дасть бажаного результату, тоді доведеться ампутувати обморожені частини кінцівок.

Як уникнути обмороження? Поради лікарів

Вибирайте зручне взуття, яке не стискає ногу. Краще без підборів та з теплою вкладкою;

одяг має бути зручний, щільний, легкий, який не сковує рухів;

для захисту шкіри змазувати обличчя та руки жирним кремом;

не забувайте про теплі рукавиці, шарфи;

якщо відчуваєте, що мерзнете, не стійте на місці, а рухайтеся, бо рухи посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла;

не торкатися оголеними руками до металевих предметів;

при температурі нижче -15°С обмежте час перебування дітей на вулиці.

«Найшвидше обморожуються пальці рук, ніг, потім вуха і ніс. При перших ознаках втрачається чутливість. Шкіра блідне, припухає, свербить, за кілька годин може посиніти. Перша самостійна допомога — зігрітися в теплому приміщенні, випити якомога більше рідини: будь-які теплі напої, крім алкоголю. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові. До обмороженої частини тіла слід прикласти теплу тканину. Не можна терти ці ділянки, відігрівати гарячою водою — це може призвести до поглиблення ураження», — наголошують в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

До слова, у Львові діють два пункти обігріву. Один із них — у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а. Він функціонує щодняо з 09:00 до 20:00 год (з 20:00 до 09:00 год для бездомних осіб діє відділення нічного перебування). Інший – у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56. Він діє в робочі дні з 09:00 до 18:00 год й за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C.