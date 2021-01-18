До лікарень Львова з обмороженням і охолодженням госпіталізували 16 людей
Багатьом з них довелося ампутувати пальці рук та ніг
За 17 днів січня до міських лікарень Львова з переохолодженням та обмороженням госпіталізували 16 осіб: у 12 пацієнтів були обморожені кінцівки, четверо отримали переохолодження, повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на міське управління охорони здоров’я.
Найбільше пацієнтів з обмороженнями лікуються в опіковому центрі 8-ї міської клінічної лікарні. Як повідомив ZAXID.NET завідувач опікового центру Василь Савчин, до центру було госпіталізовано 11 людей з обмороженням кінцівок. Шістьом пацієнтам ампутували пальці рук, ніг, одному – ногу. Ще чотирьом, яких госпіталізували у вихідні, лікарні намагаються врятувати обморожені кінцівки наразі без ампутації.
«Зараз у центрі перебуває 10 пацієнтів, одного вже виписали. Четверо осіб госпіталізували з обмороженням кінцівок у ці вихідні. Пацієнти є різного віку і не лише безпритульні. Деякі львів’яни обморозили кінцівки, бо мали невідповідне взуття, одяг», – каже Василь Савчин.
Наразі лікарні намагаються врятувати обмороженні кінцівки, та коли лікування не дасть бажаного результату, тоді доведеться ампутувати обморожені частини кінцівок.
Як уникнути обмороження? Поради лікарів
- Вибирайте зручне взуття, яке не стискає ногу. Краще без підборів та з теплою вкладкою;
- одяг має бути зручний, щільний, легкий, який не сковує рухів;
- для захисту шкіри змазувати обличчя та руки жирним кремом;
- не забувайте про теплі рукавиці, шарфи;
- якщо відчуваєте, що мерзнете, не стійте на місці, а рухайтеся, бо рухи посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла;
- не торкатися оголеними руками до металевих предметів;
- при температурі нижче -15°С обмежте час перебування дітей на вулиці.
«Найшвидше обморожуються пальці рук, ніг, потім вуха і ніс. При перших ознаках втрачається чутливість. Шкіра блідне, припухає, свербить, за кілька годин може посиніти. Перша самостійна допомога — зігрітися в теплому приміщенні, випити якомога більше рідини: будь-які теплі напої, крім алкоголю. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові. До обмороженої частини тіла слід прикласти теплу тканину. Не можна терти ці ділянки, відігрівати гарячою водою — це може призвести до поглиблення ураження», — наголошують в управлінні охорони здоров’я ЛМР.
До слова, у Львові діють два пункти обігріву. Один із них — у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а. Він функціонує щодняо з 09:00 до 20:00 год (з 20:00 до 09:00 год для бездомних осіб діє відділення нічного перебування). Інший – у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56. Він діє в робочі дні з 09:00 до 18:00 год й за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C.