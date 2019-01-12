До львівської інфекційної лікарні госпіталізували 25-річного чоловіка з ботулізмом

Найчастіше люди хворіють на ботулізм через рибу і консервацію, приготовлену в домашніх умовах

У п’ятницю, 11 січня, о 21:00 до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 25-річного мешканця Перемишлянського району, в якого лікарі діагностували ботулізм. Це перший випадок цього захворювання у новому році, повідомила ZAXID.NET головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко.

«Пацієнт скаржився на сухість у роті, двоїння в очах, порушення ковтання і мови. Відомо, що напередодні чоловік вживав консервовані гриби домашнього приготування», - повідомила Наталія Тімко.

Його стан, за словами Наталії Тімко, середньої важкості. Аби врятувати чоловіка, працівники Центру медицини катастроф вислали до Києва машину за протиботулінічною сироваткою.

Лікарі зараз також встановлюють, чи ті консервовані в домашніх умовах гриби чоловік їв сам чи їх споживав ще хтось.

Нагадаємо, що ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах.

Основною причиною захворювання на ботулізм є продукти домашнього приготування: овочеві, грибні, м’ясні, рибні консерви, сирокопчені окости, солена, в’ялена та вуджена риба.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: