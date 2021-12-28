Молтивник гарно зберігся, але за оцінками експертів, потребує певного відновлення

До Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника передали стародрук ХІХ ст., який контрабандисти з Тернополя намагалися вивезти закордон. Молитовник «Часослов» був виданий у 1861 році в Почаївській Лаврі. В кінці ХХ ст. книга зникла. Її віднайшли у 2019 році, коли вилучили у двох громадян на українській митниці на пункті пропуску «Шегині».

Працівники прокуратури Тернопільщини спільно з слідчими СБУ сьогодні, 28 грудня, приїхали до Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника аби передати науковцям стародрук «Часослов». Молитовник був вилучений у двох жителів Тернопільщини у вересні 2019 року на митному пункті пропуску «Шегині».

Чоловіків затримали, під час огляду їх особистих речей знайшли стародрук. Жителі Тернопільщини розповіли, що намагалися вивезти «Часослов» в Польщу, де на них вже чекав покупець. Посередник мав перевезти молитовник в іншу країну для реалізації колекціонерам.

«За вироком суду контрабандисти визнані винними у вчиненому злочині за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України та засуджені до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням і сплати штрафу понад 100 тис. грн», – повідомляє прокуратура Тернопільщини.

Молитовник вилучили і відправили на експертизу. Науковці встановили, що стародрук «Часослов» виданий в 1861 році в Почаївській Успенській Лаврі.

«Після завершення слідства прокурори Тернопільської області скерували запити у Міністерство культури та інформаційної політики з пропозицією передати старовинну книгу в одну із бібліотек України. Зрештою визначили, що належне відновлення, зберігання «Часослов» 1861 року отримає саме у науковій бібліотеці імені В. Стефаника у Львові», – додають в прес-службі прокуратури Тернопільщини.