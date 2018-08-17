До Львова прибули українські вчителі із 36 країн світу. Фото дня

ФотоПавло Паламарчук, 17 серпня7540

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У п'ятницю, 17 серпня, у Львові розпочався Світовий форум українознавчих суботніх та недільних шкіл на який прибуло 200 учасників із 36 країн з усіх континентів світу. Такий форум відбувається вперше за часів незалежності України. Під час заходу вчителі будуть ділитися досвідом та інноваціями у сфері викладання в українських школах за кордоном. Також відбудеться дефіле освітян із різних країн у сучасному українському вбранні дизайнерки Людмили Сєдової.

фото МІОК

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