Для шкіл Львівщини передали 36 нових автобусів

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У п'ятницю, 17 серпня, біля головного корпусу Національного університету «Львівська Політехніка», що на вул. Степана Бандери, 12, школам області урочисто передали 36 нових автобусів «Школярик». Їх отримали 17 районів, 11 об'єднаних територіальних громад і 3 комунальні заклади обласного підпорядкування. Урочиста передача транспорту відбулася за участі міністерки освіти і науки України Лілії Гриневич.

«Нові шкільні автобуси – це шлях учнів до якіснішої освіти. Сьогодні на Львівщині відкривають опорні школи, яких вже 50. Власне вони є осередками хорошого навчання, особливо для дітей старших класів. Можемо говорити про те, що освіта є одним із пріоритетів області. Це підтверджує й ЗНО, адже школярі з сільської місцевості показують найкращі його результати», – зазначила Лілія Гриневич.

36 автобусів марки ISUZU закупили в межах виконання річних заходів Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки. У результаті торгів у системі закупівлі ProZorro їхня вартість склала 63 млн 680 тис. грн.

«Усі 36 автобусів зібрали в Україні, без російських комплектуючих. Такою була принципова позиція ЛОДА та ЛОР. Минулоріч була дискусія з цього приводу, але зараз ми розуміємо, що український товаровиробник на цьому ринку також почав домінувати», – зазначив голова ЛОДА Олег Синютка.

Як зазначено на сайті Львівської ЛОДА, минулоріч для шкіл Львівщини придбали 68 автобусів.