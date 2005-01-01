До Львова вперше привезли рукописи і картини Параски Плитки-Горицвіт

У львівський Дім Франка привезли творчу спадщину художниці Параски Плитки-Горицвіт, яку називали «Гомером Гуцульщини», «Сковородою у спідниці» і яка була живим символом Криворівні.

Параска Плитка-Горицвіт була зв'язковою УПА під псевдо Ластівка, за це відбула 10 років заслання. В ешелоні на Колиму відморозила ноги, від ампутації її врятували, але після цього вона цілих п'ять років ходила на милицях. На засланні Параска закохалася у грузина, надіслала додому його адресу, але батько спалив лист. Нікого іншого вона вже не покохала і до кінця жила усамітнено.

Зате мала час у рідній Криворівні записувати гуцульський фольклор, малювати, написати 46 книжок філософських, художніх, досліджень Гуцульщини, навіть словник гуцульської говірки.

А ще Плитка-Горицвіт у середині ХХ століття мала фотоапарат і знимкувала гуцулів та краєвиди. Криворівняни називали її «Сковородою у спідниці».

«Клімат змінюється, небеса забруднені всі вже, все на нас валиться. Господи, де твоє добро? Добро є, лише ми не розуміємо його, ми загрузли в п'янках, у гадостях, у ненавистях. Та й будуємо Україну цю нещасну, яку ми її будуємо?», – залишила у спогадах Параска Плитка-Горицвіт.

Василь Зеленчук, працівник Музею Івана Франка у Криворівні, ще малим прибігав у хату Параски, приносив їй від мами молока і хліба. Каже, багато місцевих тоді не розуміли жінки.

«Для кого метою у житті було ведення господарства, то для тих людей Параска були дивною, бо вона не тримала ніякої живності, не мала ніякого городу. Все її життя – це була творчість», – каже Василь Зеленчук.

На виставку до Львова криворівняни привезли її живопис.

«Це є наївне малярство, аматорське. Тут нема грамоти академічної, але тут є відчуття, щирість і захоплення навколишнім світом», – коментує художник Львівського музею Івана Франка Олександр Дворський.

Художниця малювала на релігійну тематику, а також сцени із життя гуцулів і навіть фантезійні ілюстрації до оповідання про мандрівку двох гуцулок в Індію. У Львові також демонструють і рукописи її книг. Виданими наразі є лише чотири.

«То ще не все досліджено, що Параска написала. Коли то буде досліджено, не відомо, просто надзвичайно велика спадщина. Це лишень 46 книг таких обсягом 500 сторінок кожна, з яких ще жодна не видана. Є ще понад 500 книг таких меншого обсягу», – додає Василь Зеленчук.

Гуцульський світ Параски Плитки-Горицвіт залишиться у Домі Франка упродовж місяця.