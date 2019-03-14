До Львова їдуть кращі каратисти Європи

З 16 по 17 березня у Львові відбудеться масштабний турнір з карате світового рівня «Lviv Open Cup». Свою майстерність на татамі демонструватимуть близько тисячі спортсменів з дев’яти країн світу. Один з найпрестижніших турнірів Європи увійде до програми «Відкриті Кубки Львова» й відбуватиметься на велотреку СКА (вул. Клепарівська, 39 а). За словами Назарія Вітера, президента СК «Самурай» та головного організатора змагань, на спортсменів та вболівальників очікують чимало приємних несподіванок. Урочисте відкриття турніру відбудеться 16 березня о 13:00.

– В Україні в основному змагання відбуваються на чотирьох татамі, а наші змагання – на шести. У перший день за головні призи змагатимуться діти з 8 до 13 років включно в усіх вагових та вікових категоріях. Наступного дня на татамі вийдуть кадети, юніори та дорослі.

– Які зміни відбудуться у порівнянні з «Відкритим Кубком Львова» минулого року, який, до слова, визнали одним з найкращих турнірів у Львові у 2018 році?

– «Відкритий Кубок Львова» з карате ми проводимо уже втретє, тому можна сказати, що кожного разу ми виходимо на нову сходинку. В першу чергу це стосується загальної організації та якості проведення змагань. Минулого року ми взяли високу планку і стараємось її втримати. Мова йде, звісно, про приїзд перших номерів національних збірних окремих країн. Деякі країни наші змагання зробили для себе відбором на чемпіонат Європи та різні престижні міжнародні кубки. У Львові на базі нашого турніру вони формуватимуть склад своїх національних збірних.

– За рівнем спортсменів цей турнір можна назвати одним з найкращих в Україні.

– Без перебільшення, це один з найкращих турнірів в Європі. Вперше у цьому році ми застосовуємо професійне освітлення, онлайн-трансляцію з усіх татамі, повтори та застосування телевізійного екрана. Там глядачі та спортсмени зможуть спостерігати за усіма найцікавішими моментами змагань. Трансляцію змагань у прямому ефірі проведе компанія Наживо-ТВ.

– Скільки спортсменів візьме участь у «Відкритому Кубку Львова-2019»?

– На період завершення реєстрації було 987 учасників у різних вікових категоріях. Однак очікую, що учасників буде більше однієї тисячі. Підтвердження на участь у турнірі дали дев’ять країн: Індія, Ізраїль, Чехія, Словаччина, Польща, Білорусь, Великобританія, Ірландія та Україна. В першу чергу знаковим для нас є те, що цей турнір відбувається у Львові. А наше місто – це молодіжна та спортивна столиця України. Можливо, не усі наші спортсмени мають можливість виїжджати на світові старти, а Львові вони матимуть можливість себе проявити у боротьбі зі спортсменами дуже високої кваліфікації. Цей турнір дозволить їм здобути безцінний досвід.

– Хто з українських зірок карате покаже свою майстерність у Львові?

– Усі карти розкривати не буду, але скажу, що виступатиме капітан української збірної Станіслав Горуна. Він, як і Катерина Крива, яка також працює дитячим тренером з карате, є бренд-обличчями нашого турніру. Саме цими людьми ми проводимо популяризацію карате, оскільки Станіслав та Катерина – це спортсмени, яких дуже люблять діти, їх знають батьки дітей. І саме вони є локомотивом знань про нашу країну та наше карате у світі. Станіслав Горуна та Катерина Крива – це топові спортсмени не тільки українського, а й світового рівня.

– Чим здивуєте львів’ян та гостей міста під час відкриття турніру?

– Усі карт розкривати не буду, але скажу, що заспіває співачка Мія Хромишин. В загальному ми дуже сподіваємось, що у нас вийде хороший і якісний продукт.

– Наскільки полегшує організацію турніру співпраця з Львівською міською радою?

– Якщо взяти до уваги минулий рік, то наші змагання стали еталоном. Для прикладу, минулого року керівники багатьох федерацій, які також проводять «Відкриті Кубки Львова», були присутніми на відкритті нашого турніру. У цьому році ми планку піднімаємо ще на кілька сходинок вище. Окрім коштів ЛМР, ми залучаємо меценатів та спонсорів, федерацію карате та клуби «Самурай» і «Юніон». Витратна частина бюджету турніру складе приблизно 750-800 тис. грн.

– Які призи отримають найкращі спортсмени за підсумками змагань? Чи будуть якісь особливості цього року?

– Традиційно готуємо багато подарунків: календарі, горнятка, кубки та медалі. Від нашого партнера також будуть вручені кубки командам – переможцям та призерам загальнокомандних заліків. Загалом, ми не хотіли цей турнір робити комерційним. Для цього нам суттєво потрібно було б збільшувати бюджет.

– З легкої руки журналістів турніри під назвою «Відкриті Кубки Львова» почали називати Олімпіадою по-львівськи. Масовий міжнародний турнір з карате не став винятком.

– Олімпіада по-львівськи має своє відображення, оскільки в Україні більше ніде немає програми «Відкритих Кубків Львова». Ця програма – це відчутна фінансова підтримка зі сторони міської ради, яка дозволяє провести турнір на відповідному рівні. За останні три роки я бачу суттєвий прогрес у якості проведення змагань з різних видів спорту. Якби не було цієї програми, ми б не мали подібних результатів у багатьох видах спорту.