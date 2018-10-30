До Львова з Австралії повернулися призери Ігор нескорених

До Львова повернулися призери Ігор Нескорених

У вівторок, 30 жовтня, у Міжнародному аеропорту «Львів» зустріли двох призерів Ігор нескорених. Львів'янин Сергій Шимчак повернувся з Австралії з «золотом» за командну стрільбу з лука, а Богдан Оксентюк привіз повний комплект нагород.

«Хвилювався, бо відчував відповідальність перед колегами з команди. Тому ця нагорода для мене подвійно важлива. Втомлений після змагань. Зараз дуже хочу відпочити і побути з сім’єю», – розповів Сергій Шимчак.

В аеропорту спортсмена зустрічали дружина та донька.

Богдан Оксентюк привіз зі змагань повний комплект нагород. Він здобув «золото» з бігу на 1,5 км, а також «срібло» та «бронзу» – у плаванні.

«Більшу ставку я робив на плавання, але були дуже сильні суперники. Для мене несподіванкою стали кращі результати в змаганнях із бігу», – зазначив Богдан Оксентюк.

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За словами спортсменів, у австралійському Сіднеї українську збірну приймали дуже тепло й гостинно. Відтак і акліматизація пройшла легко.

Нагадаємо, Ігри Нескорених – змагання, у яких беруть участь військові, які зазнали травм у бойових діях. Змагання стартували в Австралії 20 жовтня і завершилися 27 жовтня. За підсумками Ігор в активі українців 20 медалей: 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові. У 2017 році Україна вперше взяла участь у цих змаганнях, які відбувалися в Торонто (Канада). Тоді українська збірна здобула 14 медалей.

Учасницями «Ігор Нескорених-2018» стали 18 країн. Цьогоріч до них приєдналася Польща. Таким чином в Іграх беруть участь: Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Румунія, Україна, Великобританія і США. Засновник Ігор – британський Принц Гаррі.