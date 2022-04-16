Серед евакуйованих 16 дітей, троє постраждали під час ракетного обстрілу вокзалу в Краматорську

У суботу, 16 квітня, зі східних областей України до Львова доправили16 поранених дітей. Їх транспортували спецпотягом, після чого госпіталізували у міські лікарні.

Троє з 16 дітей зазнали поранень під час ракетного обстрілу росіянами залізничного вокзалу в Краматорську, повідомляють медики.

«Із 16 поранених діток, найменшій дитинці - 9 місяців, найстаршій - 17 років. Усі вони мають різні травми, серед яких - уламкові. Переважна більшість - у стані середньої важкості. Троє з евакуйованих зазнали травм на вокзалі в Краматорську», – інформує прес-служба Львівської міськради.

Серед поранених також родина з чотирма маленькими дітками, які потрапили в ДТП, коли тікали з Донеччини. Їхня старша 6-річна донька від отриманих ран померла.

Нагадаємо, до Львова евакуйовують поранених із різних міст України, де ведуть активні бойові дії. Спецпотягом зі сходу на захід країни транспортують пацієнтів з мінно-вибуховими та іншими травмами.