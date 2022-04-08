До Львова прибуло 2,5 тис. людей, евакуйованих із Краматорська

До Львова прибув перший потяг із евакуйованими мешканцями Краматорська. Постраждалих унаслідок нічного ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська одразу доставили до міських лікарень Львова.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, 8 квітня першим евакуаційним потягом з Краматорська до Львова приїхали майже 2,5 тис. людей, постраждалі одразу отримали медичну допомогу.

8 квітня росіяни завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, звідки відправлялися евакуаційні поїзди. На той момент там перебувало близько 4 тис. людей.

Унаслідок удару ракети загинули щонайменше 50 людей, пʼятеро з яких – діти. Ще 87 людей отримали поранення. Мер Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що медики не справляються з кількістю шпиталізованих поранених.

Спочатку росіяни похвалилися, що вдарили по Краматорську ракетами «Точка-У», а згодом заперечили свою причетність і переклали відповідальність на ЗСУ.