До Львова прибув перший потяг із евакуйованими з Краматорська людьми
До Львова прибув перший потяг із евакуйованими мешканцями Краматорська. Постраждалих унаслідок нічного ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська одразу доставили до міських лікарень Львова.
Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, 8 квітня першим евакуаційним потягом з Краматорська до Львова приїхали майже 2,5 тис. людей, постраждалі одразу отримали медичну допомогу.
8 квітня росіяни завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, звідки відправлялися евакуаційні поїзди. На той момент там перебувало близько 4 тис. людей.
Унаслідок удару ракети загинули щонайменше 50 людей, пʼятеро з яких – діти. Ще 87 людей отримали поранення. Мер Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що медики не справляються з кількістю шпиталізованих поранених.
Спочатку росіяни похвалилися, що вдарили по Краматорську ракетами «Точка-У», а згодом заперечили свою причетність і переклали відповідальність на ЗСУ.