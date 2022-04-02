"Лікарі без кордонів" допомогли привезти до Львова важкопоранених маріупольців

Міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів», Укрзалізниця та МОЗ організували спеціальний потяг для транспортування поранених пацієнтів із Запоріжжя до Львова. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на пресслужбу гуманітарної організації.

Спецпоїзд у п'ятницю, 1 квітня, привіз до Львова із Запорізької лікарні 9 пацієнтів, які постраждали під час обстрілу Маріуполя та навколишніх сіл і раніше були евакуйовані в Запоріжжя. Також на борту потяга було 9 лікарів організації «Лікарі без кордонів».

9-х пацієнтів, серед яких і важкі, евакуювали до Львова медичним потягом (Фото MSF)

Четверо пацієнтів – у важкому стані, 5 – у стані середньої тяжкості. Серед них були двоє дітей: зокрема, 13-річний хлопець, який отримав перелом кінцівок і важку травму.

Постраждалих дітей із потяга доставили до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит», а дорослих – до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи, що у Винниках.

Координатор «Лікарів без кордонів» із надзвичайних ситуацій в Україні Крістофер Стоукс каже, що йдеться про душевний спокій пацієнтів, які продовжать лікування подалі від обстрілів, і зменшення навантаження на лікарні, які розташовані в районах активних бойових дій або поблизу.

Гуманітарна організація повідомила, що формується ще один потяг, що зможе доставити більше пацієнтів із прифронтових лікарень до медичних закладів у менш постраждалі від війни регіони. Укрзалізниця вже надала відповідні вагони і наразі ведуться роботи з їх технічного оснащення.

26 лютого 2022 року організація «Лікарі без кордонів» заявила, що припиняє свою діяльність в Україні, але не виводить персонал. Пізніше організація відновила свою лікарську роботу у регіонах, де це можливо, надаючи допомогу і проводячи тренінги для українських лікарів. Також вона допомагає із забезпеченням аптечками, медикаментами та іншою гуманітарною допомогою.