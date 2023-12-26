Традицію Щедрого вечора внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики України ухвалило рішення про включення «Традиції Щедрого вечора в Україні» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомили на сайті відомства у вівторок, 26 грудня.

Як розповіла дослідниця Марина Соботюк, традиція Щедрого вечора має довгу історію, вона почалась з дохристиянських часів.

«Традиції щедрого вечора України відбуваються у формі так званих новорічних обходів. Традиція має довгу історію, йдучи своїми корінням з дохристиянських часів і включає в себе 12 обрядових страв, звичаї готуватися до Щедрого вечора, перевдягатися: “водити козу”, Маланку, щедрувати. І тут важливим є всесвітньо відомий твір «Щедрик», – розповіла Марина Соботюк.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що у МЗС зараз працюють над включенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

«Наша мета – довести світові, що мелодія “Carol of the Bells” має насправді суто українське громадянство», – сказала Еміне Джапарова.

За словами Марини Слободюк, вже є розроблена світова промо кампанія елементу: це будуть звані вечори за кордоном з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенко, діджитал-шоу «Щедрий вечір» за участі співачки Jerry Heil, яку молодіжна рада при МЗС визначила молодіжною амбасадоркою «Щедрика».

До Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України вже внесли 88 елементів, серед яких є й ті, що стосуються новорічного циклу святкувань. А саме: Традиційний обряд Маланка у селі Белелуя Івано-Франківської області, Традиція повіншування Василів у селі Липівка Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області, Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі.