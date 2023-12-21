Голубці з Рівненщини внесли до нематеріальної культурної спадщини України
Голубці за радивилівським рецептом готують на основі фаршу, капусти та млинців
Радивилівські голубці внесли до нематеріальної культурної спадщини України. Рецепт унікальний тим, що голубці готуються з млинцями.
Як повідомила прес-служба Рівненської військової адміністрації у середу, 20 грудня, Міністерство культури та інформаційної політики України прийняло рішення про розширення переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. До переліку додали «рулетики по-радивилівськи», або ж «голубці з млинцями».
Зазначається, що рецепт страви походить від жінки, яка у свої молоді роки була у наймах в селі Перенятин, а згодом принесла цей рецепт у свою родину. Голубці з млинцями готували тільки на великі свята.
«Качан капусти вибирають із зеленим тонким листям без товстих прожилок. Листя пропарюють і ділять навпіл. У фарш додають цибулю і моркву, сіль, перець і лавровий лист. Далі на листок кладуть млинець, на нього – фарш і щільно закручують рулетиком. На дно глиняного посуду чи чавунця шарами викладають картопляні кружальця, листя капусти, змащуючи їх свинячим жиром. Заливають підсоленою водою. Колись готували голубці в печі, зараз запікають у духовці, тушкують на сковороді чи в каструлі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно Міністерство культури також внесло до переліку нематеріальної культурної спадщини голубці з села Сонячне Волноваського району.