Особливістю цих голубців є те, що всередину капусти кладують не лише фарш, а й млинець

Радивилівські голубці внесли до нематеріальної культурної спадщини України. Рецепт унікальний тим, що голубці готуються з млинцями.

Як повідомила прес-служба Рівненської військової адміністрації у середу, 20 грудня, Міністерство культури та інформаційної політики України прийняло рішення про розширення переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. До переліку додали «рулетики по-радивилівськи», або ж «голубці з млинцями».

Зазначається, що рецепт страви походить від жінки, яка у свої молоді роки була у наймах в селі Перенятин, а згодом принесла цей рецепт у свою родину. Голубці з млинцями готували тільки на великі свята.

«Качан капусти вибирають із зеленим тонким листям без товстих прожилок. Листя пропарюють і ділять навпіл. У фарш додають цибулю і моркву, сіль, перець і лавровий лист. Далі на листок кладуть млинець, на нього – фарш і щільно закручують рулетиком. На дно глиняного посуду чи чавунця шарами викладають картопляні кружальця, листя капусти, змащуючи їх свинячим жиром. Заливають підсоленою водою. Колись готували голубці в печі, зараз запікають у духовці, тушкують на сковороді чи в каструлі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство культури також внесло до переліку нематеріальної культурної спадщини голубці з села Сонячне Волноваського району.