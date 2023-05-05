Рецепти
Мінкульт додав голубці до списку нематеріальної культурної спадщини України
Окрім голубців, до списку увійшли традиції рогозоплетіння, вівчарства, віншування Василів та вбирання могильних хрестівДарина Цвях, 52
Міністерство культури та інформаційної політики України додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України п’ять нових елементів. Про це йдеться у наказі міністерства, оприлюдненого 4 травня.
Таким чином до переліку додані:
- приготування голубців;
- традицію рогозоплетіння в селах Щітки та Писарівка Вінницької області;
- традицію вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі;
- культуру традиційного вівчарства Бессарабії;
- традицію «віншування Василів» у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області.
Загалом у переліку вже 68 елементів нематеріальної культурної спадщини України.
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