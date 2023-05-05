Міністерство культури та інформаційної політики України додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України п’ять нових елементів. Про це йдеться у наказі міністерства, оприлюдненого 4 травня. Таким чином до переліку додані: приготування голубців;

традицію рогозоплетіння в селах Щітки та Писарівка Вінницької області;

традицію вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі;

культуру традиційного вівчарства Бессарабії;

традицію «віншування Василів» у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області. Загалом у переліку вже 68 елементів нематеріальної культурної спадщини України. Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

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