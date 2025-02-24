Троє хворих з енцефалітом - у реанімації, ще троє - у відділенні

Грип і ГРВІ на Львівщині не вщухають. До Львівської обласної інфекційної лікарні потрапляє все більше хворих з різними ускладненнями грипу, зокрема, енцефалітами (запалення мозку) і пневмоніями. За останні 10 днів до лікарні у важкому стані госпіталізували шістьох пацієнтів, у яких діагностували грипозний енцефаліт, троє з яких зараз перебувають у реанімації.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян, у лікарні зараз дуже багато хворих з різними ускладненнями грипу, зокрема, енцефалітами.

«Ускладнення виникає після 4-5 днів захворювання на фоні високої температури. Людину турбує головний біль, головокружіння, запаморочення, невдовзі хворий стає дезорієнтований у часі, просторі. Тоді “швидка” доставляє таких хворих до нас. За останніх 10 днів до інфекційної лікарні госпіталізували у важкому стані шість хворих з енцефалітами», – каже Таміла Алексанян.

Останнього хворого з енцефалітом госпіталізували наприкінці минулого тижня. Це 61-річний чоловік з Дрогобиччини, у якого спершу були симптоми грипу, висока температура. Згодом виник сильний головний біль, хворий не впізнавав рідних, його госпіталізували до місцевої лікарні в терапевтичне відділення. Через два дні симптоми посилилися, у хворого було психомоторне збудження, він не знав, де він, не впізнавав медперсонал і його госпіталізували у реанімаційне відділення інфекційної лікарні Львова.

Зараз в інфекційній лікарні у реанімаційному відділенні перебуває троє пацієнтів з енцефалітами, і ще троє – у відділенні.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України повідомили, що захворюваність на грип і ГРВІ стрімко зростає. Епідпоріг перевищено у два рази. Минулого тижня зафіксовано 21 533 хворих, що майже на 6000 хворих більше, ніж у попередній тиждень. Серед хворих – 49,2% - діти. Серед дорослих найчастіше хворіють люди віком 30-64 роки.

Згідно з вірусологічним моніторингом переважає циркуляція вірусу грипу В. Паралельно виявляють вірус грипу А, риновірус та риносинтиціальний вірус.

Тож лікарі радять: якщо у вас є ознаки застуди, залишіться вдома, не розповсюджуйте вірус серед людей навколо. Зверніться до сімейного лікаря і дотримуйтеся його рекомендацій. Щоб не захворіти, варто уникати місць масового скупчення людей, дотримуватись правил здорового харчування і вакцинуватись.