Лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів

До реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані потрапило двоє чоловіків, мешканці Стрийського і Перемишлянського районів, у яких діагностували лептоспіроз.

Доцент кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького, лікарка-інфекціоністка Надія Прикуда розповіла ZAXID.NET, що пацієнти з районів поступили до лікарні у важкому стані. 51-річний чоловік – зі Стрийського, а 66-річний пацієнт – з Перемишлянського районів. Обоє мешкають у селі, мають господарство. І вдома, і у місцях, де працюють, на гризунів не звертали увагу. Де і як заразилися, точно сказати не можуть, але в обох на руках були порізи, пошкодження.

«Двоє цих пацієнтів поступили в лікарню у важкому стані, з проявами печінкової і ниркової недостатності, з високою температурою, скаржилися на інтенсивний біль у м’язах. Найбільше боліли литкові м’язи , м’язи стегна, в одного пацієнта боліли м’язи всього тіла. У пацієнта зі Стрийського району були ще й носові кровотечі», – каже Надія Прикуда.

Мешканець Стрийського району вже тиждень перебуває у реанімації. Стільки ж у реанімації був і мешканець Перемишлянського району. Його цього тижня перевели у відділення, де він продовжує лікування.

За словами лікарки, з початку 2024 року до лікарні з лептоспірозом потрапило вже п’ятеро мешканців Львівщини: двоє зі Стрийсьького району, і ще троє з Перемишлянського, Бродівського районів і Львова. Усі – чоловіки, віком 51-66 років.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Вживання зараженої їжі також може спричинити захворювання.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті. Наприкінці минулого року на Львівщині від лептоспірозу померла 73-річна жінка, а у серпні 2023 року – 30-річний мешканець Пустомитівщини.

Аби уникнути цього захворювання, лікарі радять, прибираючи у підвалах, стайнях, інших господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів, і боротися з гризунами у будинку та господарстві.