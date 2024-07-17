Влітку 2014 року російські військові в небі над українським Донбасом збили цивільний літак рейсу MH17 із 298 людьми на борту. Російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда – працювати на повну потужність, намагаючись приховати справжні обставини злочину. Український режисер Роман Любий зняв про це документальний фільм «Залізні метелики», який до дня памʼяті про трагедію стане доступний онлайн. Із 18 липня фільму можна переглянути на Sweet.TV, Megogo, Київстар ТБ, Takflix.

Вперше «Залізні метелики» показали у світі на фестивалі «Санденс», одній з головних подій незалежного кіно у США, у секції World Cinema Documentary Competition. Європейська прем’єра відбулася на Берлінале. Фільм також показували в Гаазі на фестивалі Movies That Matter, та він увійшов у програму «Горизонти» Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

Українська прем’єра стрічки відбулася на фестивалі Docudays UA. Фільм отримав головний приз конкурсу Right Now!, нагороду для креативного документального кіно, що досліджує та аналізує сучасний світ і робить значний внесок у дискусію про людську гідність, свободу та рівність.

Ще одна стрічка, що розповідає про трагедію через призму особистої історії спостерігачів – це ігровий фільм «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач. Історія майбутніх батьків, що опиняються під небом, де збивають цивільний літак вийде онлайн 25 липня.