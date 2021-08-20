Перед початком навчального року діти мають пройти медогляд

Що ближче 1 вересня, то більше батьків згадують про те, що перед початком навчального року їхні діти мають пройти медогляд. І насправді – це не просто вимога закону, а й турбота про здоров’я малечі. Тож чому кожній дитині варто обстежуватись хоча б раз на рік? Насамперед, щоб уникнути проблем зі здоров’ям, які можуть виникнути в період зростання і дорослішання. Вони можуть бути пов’язані з низкою чинників: способом життя, дозвіллям, харчуванням, навчанням, екологічною ситуацією чи навіть з вродженими особливостями організму.

За новими правилами медичний огляд потрібно проходити у сімейного лікаря або педіатра, з яким підписано декларацію. Огляд у інших фахівців дитина проходить тільки якщо педіатр вважатиме, що в цьому є реальна необхідність.

Окрім огляду лікаря, дитині варто пройти спеціальні лабораторні обстеження, які зможуть виключити наявність непередбачуваних захворювань, аби майбутній школяр міг повноцінно навчатись та розвиватись.

Так, лабораторія «Ескулаб» пропонує батькам скористатись спеціальною програмою «Ідемо в школу». Вона включає такі аналізи, як: антитіла Іg G до аскарид, антитіла Іg G до токсокар, білірубін загальний, білок загальний, глюкоза-експрес, сумарні антитіла до лямблій, тиреотропний гормон, загальний аналіз сечі та автоматизований аналіз крові. До слова, якщо замовити цей пакет аналізів на сайті лабораторії, то його ціна становитиме лише 1161 грн.

Згідно з даними ВООЗ, щороку кожна друга людина на планеті заражається гельмінтами. Існує думка, що паразити не здатні завдати великої шкоди організму, проте це не так. Гельмінти можуть вражати важливі внутрішні органи: серце, легені і навіть головний мозок.

Саме малеча – особливо вразлива перед глистами, тож якісні аналізи, що можуть виявити паразитів в організмі, дозволяють вчасно зупинити поширення гельмінтів і за допомогою лікування, призначеного лікарем, ліквідувати їх токсичний вплив.

Перед вступом малечі у дитячий садочок також дуже важливо здати аналіз як на наявність гельмінтів, так і провести дослідження, що дозволять оцінити загальний стан дитини. Саме для цього в лабораторії «Ескулаб» доступна програма «Готуємось в дитячий садок». До неї входять такі аналізи, як: антитіла Іg G до аскарид, антитіла Іg G до токсокар, глюкоза-експрес, сумарні антитіла до лямблій, загальний аналіз сечі та автоматизований ЗАК. Ціна усіх цих дослідження при оформленні замовлення через сайт лабораторії становитиме лише 931.50 грн.

Тож подбайте заздалегідь про те, аби у школі чи дитячому садку ваша дитина розвивалась, навчалась і просто раділа кожному дню, адже саме шкільні роки запам’ятовуються на все життя! А гельмінти та інші неприємні моменти нехай залишаться у минулому завдяки сучасним аналізам у лабораторії «Ескулаб» з привітним персоналом та без зайвого очікування!