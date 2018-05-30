До складу Нацкомісії з регулювання тарифів обрали нових членів

У Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕ) з’явилося п’ять нових членів. Про це повідомила членкиня конкурсної комісії Світлана Голікова, пише «Економічна правда».

Новими комісіонерами стали Олена Антонова (працівниця ДТЕК Ріната Ахметова), Олександр Формагей (працював в «Центренерго» та «Укргідроенерго»), Дмитро Коваленко (працівник НКРЕ (енергетичний департамент) та «Укренерго»), Євген Магльованний (працівник «Держенергоефективності», раніше працював в НКРЕ по напрямку комунального сектору) та Оксана Кривенко (працівниця НКРЕ (департамент нафти та газу).

Повідомляється, що згідно зі попередніми даними, саме Кривенко може стати головою комісії.

Нагадаємо, раніше Адміністрація президента офіційно затвердила перелік перших десяти кандидатів на посади нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, серед яких обрали п’ять.

Також 30 травня президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Дмитра Вовка з посади голови Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.