До складу Нацкомісії з регулювання тарифів обрали нових членів

ЕкономікаКатерина Чурилова, 30 травня930

До теми

У Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕ) з’явилося п’ять нових членів. Про це повідомила членкиня конкурсної комісії Світлана Голікова, пише «Економічна правда».

Новими комісіонерами стали Олена Антонова (працівниця ДТЕК Ріната Ахметова), Олександр Формагей (працював в «Центренерго» та «Укргідроенерго»), Дмитро Коваленко (працівник НКРЕ (енергетичний департамент) та «Укренерго»), Євген Магльованний (працівник «Держенергоефективності», раніше працював в НКРЕ по напрямку комунального сектору) та Оксана Кривенко (працівниця НКРЕ (департамент нафти та газу).

Повідомляється, що згідно зі попередніми даними, саме Кривенко може стати головою комісії.

Нагадаємо, раніше Адміністрація президента офіційно затвердила перелік перших десяти кандидатів на посади нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, серед яких обрали п’ять.

Також 30 травня президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Дмитра Вовка з посади голови Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Президент звільнив одіозного голову комісії з регулювання тарифів Дмитра Вовка ZAXID.NET
Кабінет міністрів відклав підвищення тарифів на газ для населення ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук