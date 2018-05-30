Кабінет міністрів відклав підвищення тарифів на газ для населення

Раніше МВФ назвав підвищення ціни газу до ринкового рівня обов’язковим для отримання нового траншу

ЕкономікаКатерина Чурилова, 30 травня5440

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Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов’язань з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго за зниженою ціною до кінця липня 2018 року. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 30 травня, пише «Економічна правда».

У березні 2018 року Кабінет міністрів продовжив спецзобов’язання «Нафтогазу» на продаж газу населенню, а також залишив незмінним тариф до червня 2018 року.

Ціна на газ для населення становить 4942 грн за 1 тис. м3, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, – 6958 грн за 1 тис. м3.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період).

Уряд мав опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відтермінувати оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис. грн за 1 тис. м3 без ПДВ.

Згідно з методикою, яка є нині чинною, якщо за підсумками року є відхилення плюс/мінус 10%, то ціну на наступний опалювальний сезон слід переглянути.

Як писав ZAXID.NET, перед звільненням голова Національної комісії державного регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕ) Дмитро Вовк заявив, що ціни на газ для населення необхідно підвищити на 65-70%.

Раніше постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв, що уряд України має відкоригувати значення ціни на природний газ на внутрішньому ринку до рівня імпортного паритету, що сприятиме розвиткові вільного ринку газу і стимулюватиме споживачів до економного споживання енергоносіїв.

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До теми

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МВФ назвав підвищення ціни газу до ринкового рівня обов’язковим для отримання нового траншу ZAXID.NET
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