До третього кола Australian Open вийшли три українські тенісистки

Три українські тенісистки – Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко – 17 січня вийшли до третього кола відкритого чемпіонату Австралії, першого в сезоні турніру найпрестижнішої серії Grand Slam («Великого шолому»).

15-річна Марта Костюк, яка в першому колі розгромила сіяну китаянку Шуай Пен, у середу здолала опір австралійки Олівії Роговської – 6:3, 7:5.

Досвідчена Катерина Бондаренко перемогла 15-ту ракетку світу росіянку Анастасію Павлюченкову – 6:2, 6:3.

Перша ракетка України й четверта сіяна в Мельбурні Еліна Світоліна виграла у чешки Катерини Сінякової – 4:6, 6:2, 6:1.

Як повідомило Радіо Свобода, у третьому колі Еліна Світоліна й Марта Костюк зіграють між собою, а Катерина Бондаренко зіграє з 20-ю ракеткою світу словачкою Магдаленою Рибариковою.

Пізніше 17 січня проведе свій поєдинок єдиний представник України в чоловічому одиночному розряді Олександр Долгополов. Його суперником буде австралієць Метью Ебден, 80-та ракетка світу.

Нагадаємо, що в друге коло пройшла також українка Леся Цуренко, але її поєдинок ще має відбутися в середу. У другому раунді Цуренко зіграє з переможницею протистояння Крістіна Плішкова (Чехія) – Агнешка Радванська (Польща).

Зазначимо, що прохід одразу чотирьох українок до другого раунду Australian Open став першим в його історії.