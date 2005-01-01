Вперше в історії Australian Open четверо українок вийшли до другого раунду

До другого раунду потрапили Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Марта Костюк і Еліна Світоліна

Леся Цуренко стала четвертою українкою, якій вдалося пробитися до другого раунду Відкритого чемпіонату Австралії-2018. Сьогодні в трьох сетах українка обіграла Наталю Віхлянцеву з Росії, пише btu.org.ua.

Вчора свої перемоги святкували четверта «ракетка» світу Еліна Світоліна (проти Івани Джорович), Марта Костюк (проти Шуай Пен) і Катерина Бондаренко (проти Вікторії Голубич).

Раніше найкращим для України був результат у 2008 році, коли троє з шести тенісисток виграли в Мельбурні стартові матчі – Тетяна Перебийніс, Марія Коритцева і Альона Бондаренко. Таким чином ще жодного разу стартовий бар'єр турніру Australian Open серії «Великого шолому» не проходили стільки українських тенісисток.

Завтра Світоліна, Костюк і Бондаренко відкриють ігровий день в Австралії на трьох аренах турніру. Еліна Світоліна зіграє першим запуском на арені імені Рода Лейвера, а Марта Костюк – на арені імені Маргарет Корт. Пізніше на цей же корт вийде і Олександр Долгополов. Також на Hisense Arena пройде стартовий поєдинок середи за участю представниці України – Катерини Бондаренко. Матчі першого старту розпочнуться об 11:00 за місцевим часом (2:00 за Києвом).