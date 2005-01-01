15-річна Марта Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки Australian Open

СпортРоман Ганкевич, сьогодні, 10:342280

До теми

15-річна Марта Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки Australian Open
фото WTA
Марта Костюк успішно пройшла три кола кваліфікації і зіграє в основній сітці турніру

15-річна українська тенісистка Марта Костюк перемогла у третьому матчі кваліфікації турніру Australian Open і зіграє в основній сітці. Про це написав XSport.

Марта Костюк, яка зараз посідає 521-шу сходинку світового рейтингу, переграла 22-річну представницю Чехії Барбару Крейчикову (124-та) з рахунком 6:3, 5:7, 6:0.

За останні 18 років українка стала четвертою тенісисткою, що є чинною чемпіонкою юніорського Australian Open, якій вдалося на наступний рік зіграти в основній сітці дорослого турніру. Вона також стала першою 15-річною тенісисткою, якій вдалося пробитися в основну сітку турніру Великого Шолома.

Суперницею Костюк тепер стане китаянка Пен Шуай, 27-ма в світовому рейтингу і посіяна на Australian Open під 25-м номером.

В основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії серед жінок виступлять ще чотири українки: Еліна Світоліна (4-та в світі) у першому колі зустрінеться з сербкою Іваною Йорович (279-та), Леся Цуренко (43-тя) - з росіянкою Наталією Вихлянцевою (63-тя), Катерина Козлова (88-ма) - з росіянкою Анастасією Павлюченковою (16-та), а Катерина Бондаренко (94-та) - з Вікторією Голубич з Швейцарії (115-та).

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Еліна Світоліна вдруге стала четвертою ракеткою світу ZAXID.NET
Українська тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук