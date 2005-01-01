15-річна Марта Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки Australian Open

Марта Костюк успішно пройшла три кола кваліфікації і зіграє в основній сітці турніру

15-річна українська тенісистка Марта Костюк перемогла у третьому матчі кваліфікації турніру Australian Open і зіграє в основній сітці. Про це написав XSport.

Марта Костюк, яка зараз посідає 521-шу сходинку світового рейтингу, переграла 22-річну представницю Чехії Барбару Крейчикову (124-та) з рахунком 6:3, 5:7, 6:0.

За останні 18 років українка стала четвертою тенісисткою, що є чинною чемпіонкою юніорського Australian Open, якій вдалося на наступний рік зіграти в основній сітці дорослого турніру. Вона також стала першою 15-річною тенісисткою, якій вдалося пробитися в основну сітку турніру Великого Шолома.

Суперницею Костюк тепер стане китаянка Пен Шуай, 27-ма в світовому рейтингу і посіяна на Australian Open під 25-м номером.

В основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії серед жінок виступлять ще чотири українки: Еліна Світоліна (4-та в світі) у першому колі зустрінеться з сербкою Іваною Йорович (279-та), Леся Цуренко (43-тя) - з росіянкою Наталією Вихлянцевою (63-тя), Катерина Козлова (88-ма) - з росіянкою Анастасією Павлюченковою (16-та), а Катерина Бондаренко (94-та) - з Вікторією Голубич з Швейцарії (115-та).