До України повернувся політв'язень Олександр Шумков

До України повернувся політв'язень Олександр Шумков, колишній охоронець екс-депутата Дмитра Яроша – в РФ його засудили до 4 років колонії за участь у «Правому секторі». Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

Олександр Шумков ввечері 24 грудня перетнув українсько-російський кордон та прибув в автомобільний пункт пропуску «Бачівськ» (Сумська область). Зустрічати Олександра приїхали його рідні та представник омбудсменки Ігор Мазур.

З колонії в місті Торжок Тверської області, де українець понад три роки перебував у незаконному ув’язненні, його звільнили ще 23 грудня та перемістили до «центру тимчасового утримання».

Сьогодні ж він вирушить до Херсона у військову частину, де до затримання проходив військову службу, повідомила Денісова.

Олександра Шумкова у грудні 2018 року російській суд засудив до 4 років колонії за участь у «Правому секторі». За даними обвинувачення, він із 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектору», яка нібито була «спрямована проти інтересів Росії».

Відомо, що Шумков був охоронцем лідера організації «Правий сектор» Дмитра Яроша. Він служив за контрактом у Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. 17 серпня 2017 року він не повернувся після служби додому, а 29 вересня його виявили в російському СІЗО.

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за участі співробітників ФСБ. Тоді матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, у якому було сказано, що її сину оголошено підозру «за участь в екстремістських організаціях».

У колонії Олександр постійно скаржився на образи з боку співробітників установи, вони ж, зі свого боку, це заперечують. У березні цього року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що правоохоронці РФ погрожували йому вбивством.