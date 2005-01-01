До України прибув мобільний асфальтний завод з Китаю

Китайське судно доправило в Україну понад 2,5 т дорожньо-будівельної техніки

Китайське судно FU RONG SONG доправило до Одеського порту 2,5 тонни вантажу для асфальтового заводу і великою партію дорожньо-будівельної техніки. Про це повідомляє прес-служба адміністрації порту.

За словами директора з експлуатації компанії Ігоря Ярового, прибув вантаж у ящиках і техніка: асфальтоукладачі, вантажівки та інше обладнання.

Як писав ZAXID.NET, у жовтні 2017 року «Укравтодор» та китайська компанія Xinjiang Communications Construction Co Ltd підписали контракт щодо капітального ремонту ділянок автодороги Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, а також реалізації частини робіт, які не виконала італійська компанія Todini на ділянках дороги Київ – Харків – Довжанський.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює масштабний аудит якості доріг – передусім тих, що ремонтувались у 2017 році. Крім того, він вимагає притягти до відповідальності ті підрядні організації, які свого часу неякісно виконали дорожні роботи.

Раніше повідомлялося, що згідно з десятьма найбільшими контрактами, середня вартість ремонту 1 км українських доріг становить 12,23 млн грн.

21 березня Кабмін затвердив національну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки. За п’ять років із різних джерел на дороги планують витратити близько 300 млрд грн.