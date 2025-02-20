Місцеві бюджети оговталися від втрати військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) й за рік збільшили надходження на майже 90 млрд грн. Про це йдеться у статті Forbes Україна. Причинами цього є, зокрема, підвищення заробітної платні, поступова детінізація підприємництва та релокація бізнесів до безпечних регіонів. Лише у Львові, порівняно з 2022 роком, кількість платників ПДФО збільшилася на 21%.

Півтора роки тому Верховна Рада ухвалила закон про переспрямування військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Уже в перший рік на місцях змогли компенсувати цю втрату і зібрати майже стільки ж податків у 2024-му (423,1 млрд грн), як і у 2023-му (424,4 млрд грн).

Основними чинниками такого зростання є підвищення зарплат (на 22,2% за три квартали 2024 року), детінізація бізнесу, активізація економічної діяльності, релокація бізнесів до регіонів тощо.

«Допомогла і мобілізація, адже для бронювання працівників бізнес має платити певний рівень зарплат», – розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Інфографіка Forbes Україна

Найбільший внесок у зростання доходів зробив невійськовий ПДФО, який збільшився на 46,8 млрд грн, або на 23,4%. У розрізі ПДФО найбільше додали надходження податку із заробітних плат – майже 35 млрд грн, або 19,3%.

До трійки увійшли також єдиний податок і податок на прибуток підприємств – плюс 14,3 млрд грн та 12,7 млрд грн відповідно.

«У випадку зі Львовом до місцевого бізнесу додався релокований, також допомагають гранти для малого та середнього бізнесу. Завдяки цьому кількість платників ПДФО у Львові порівняно з 2022 роком збільшилася на 21%», – посилається Forbes Україна на слова міського голови Львова Андрія Садового.

За його словами, за час війни істотно змінилася структура економіки Львова – переважають виробництво та створення готової продукції, хоча сервісна галузь залишається важливою. Для закріплення цього тренду місто фокусується на розвитку промислових зон та індустріальних парків, додав Андрій Садовий.

Як зазначив старший економіст неурядового «Центру економічної стратегії» Юрій Гайдай, потенціал для збільшення надходжень до місцевих бюджетів величезний. «Мільйони людей працюють у тіні або через ФОПів, у тіні й підакцизні товари, як пальне і тютюн», – наголосив економіст. Ефект детінізації від мобілізації вже вичерпаний, тепер все залежатиме від системної роботи податкової, БЕБ, поліції, додав він.