В цілому 262 опитані громади скерували на власну безпеку та сили оборони близько 25 млрд грн

Центр розвитку інновацій спільно з громадською ініціативою «Голка» дослідили, як минулого року місцева влада фінансувала потреби фронту без «військового» та «силового» ПДФО, який у громад забрали ще наприкінці 2023 року. За результатами аналізу, найбільше коштів на власну безпеку та сили оборони витратила Дніпропетровщина, далі Одещина та Вінниччина. Львівська область посіла шосту сходинку.

В цілому за минулий рік 262 опитані громади виділили з місцевих бюджетів близько 25 млрд грн на потреби громад та сили оборони. З них близько 9 млрд – на власні потреби та оборону громад, а 15 млрд – на сили оборони загалом. Тому загальна сума по Україні значно більша.

Опитані громади витратили на сили оборони щонайменше 0,01% річного бюджету, а щонайбільше – 24,3%. У дослідженні свідомо не надавали показники щодо окремих громад із міркувань безпеки, а інформація розглядалася в розрізі областей.

З огляду на дані, які надали громади, найбільше допомогла силам оборони за три квартали 2024 року Дніпропетровщина – майже 786 млн грн пішло з місцевих бюджетів. Одещина посідає друге місце. Тут витрати сягнули 586 млн грн. На третьому місці Вінниччина – 501 млн грн. Львівська область скерувала на власну безпеку та сили оборони 256 млн грн і опинилася на шостому місці.

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При цьому у даних, які вдалося зібрати за три квартали минулого року, не досліджували, скільки коштів було витрачено на роботу надзвичайників, допомогу сім’ям військовослужбовців тощо. Обраховували тільки кошти на допомогу силам оборони. Тому суми допомоги насправді є більшими.

Якщо проаналізувати суми, що їх громади повернули з місцевого бюджету у вигляді субвенцій на підтримку сил оборони саме до державного бюджету для подальшого розподілу, то рейтинг очолює Київ. Зі столичного бюджету до державного, згідно з планами міста, мало надійти за минулий рік понад 4,4 млрд грн. На другому місці Одещина – 682 млн грн, а на третьому Львівщина – 527 млн грн.

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