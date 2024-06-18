Закон підтримали 303 парламентарі

Верховна Рада України на своєму засіданні у вівторок, 18 червня, ухвалила закон №9559д щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України. Як розповів народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, за документ проголосували 303 парламентарі.

Закон дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони, а також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану.

Зокрема, на дистанційних засіданнях органів місцевого самоврядування можуть розглядати лише:

невідкладні зміни до місцевого бюджету;

невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

роботи в галузі оборони, зокрема надання фінансової та матеріальної підтримки Силам оборони;

питання усунення з публічного простору символіки російської імперської політики;

процедурні питання.

Водночас на таких засіданнях не можуть розглядати розпорядження земельними та природними ресурсами, а також питання, рішення з яких приймається таємним голосуванням.

Нардеп від «Глосу» Роман Лозинський зазначив, що новий закон дозволить органам місцевого самоврядування передавати гроші на допомогу військовим.

«Це FPV-дрони, пікапи, нічна тепловізійна оптика, техніка. Це про можливість швидко приймати рішення для того, щоб на фронті наші відчули цю підтримку, відчули це забезпечення. Цей закон нарешті дозволив, розблокував можливість десятки мільярдів коштів спрямовувати на найбільш дефіцитні засоби за кошти місцевого самоврядування», – цитує депутата «Суспільне».

За словами нардепа, дуже багато громад, протягом двох років, фінансово підтримували Сили безпеки та оборони, однак досі не було належного законодавчого забезпечення цього процесу. За його словами, що саме громади вирішують, в яких сумах і коли саме перераховувати кошти на допомогу війську.

«Зараз це все легально, зараз ті громади, які це робили до цього, амністовані, вони не будуть нести відповідальність за те, що робили це раніше», – заявив Лозинський.

Крім того, законом врегульовано окремі кадрові питання на період воєнного стану. Зокрема, він розширює можливості працевлаштування посадовців місцевого самоврядування, які перебувають у простої, тривалих відпустках без збереження заробітної плати.