Уражені листки, гниль на яких поширилася по всьому черешку, вже не врятувати

Восени або взимку з заміокулькасом можуть виникнути певні складнощі. На його листі можна побачити коричневі плями. Вони виглядають, ніби опіки. Також в рослини може почати опадати жовте листя. Темні і коричневі плями на листі заміокулькасу чи доларового дерева свідчать про те, що рослина страждає і погано переносить холодну пору. Що зробити і як допомогти рослині, пише Флористікс.

Діагноз

Якщо листя у молодої рослини повисло і на ньому з'явилися коричневі цятки і плями, при цьому заміокулькас і поливали, і обприскували, але його стан погіршується з кожним днем, найімовірніше, що рослина була підморожена. Особливо часто таке трапляється, якщо вона стояла під відкритою кватиркою і холодне повітря обпалювало листя, а потім ці опіки перетворилися на плями. Уражені листки, гниль на яких поширилася по всьому черешку, вже не врятувати. Їх доведеться видалити.

Якщо переохолодження зазнала і бульба, то це може призвести до загибелі рослини, тому варто одразу вийняти заміокулькас із горщика та оглянути його підземну частину.

Лікування заміокулькаса

Стебло та бруньки

Стебла, на яких немає жодного здорового листка доведеться відрізати. Прибравши з прикореневої ділянки лусочку, огляньте рослину на наявність здорової бруньки. Її залишіть, вирізавши стебло до здорової тканини, і брунька дасть початок новому росту.

Щоб якісь залишки гнилі не поширилися на здорові тканини, потрібно обробити зріз заміокулькаса фунгіцидом, змочивши, наприклад, ватну паличку розчином препарату «Максим». Можна присипати зріз «Фундазолом» або деревним попелом.

Присипавши порошком зріз, втріть його в тканини, обробивши заразом і ділянку навколо бруньки. Тепер ні грибки, ні бактерії не зможуть розвиватися в цьому місці, бо попіл для них не їстівний.

Бульба

Якщо розм'якшеного коріння виявилося багато і бульба зачеплена гниллю, доведеться всі корінці видаляти, а бульбу обробляти деревним попелом.

Рясно посипавши бульбу і здорове коріння попелом, струсіть з кореневої системи його надлишки. Тепер можна саджати рослину у свіжий ґрунт.

Землю, в якій ріс заміокулькас, можна змішати із попелом та покращуючими препаратами, а потім використовувати для вирощування якихось невибагливих рослин.