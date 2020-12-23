Чоловік, який вчиняв домашнє насильство щодо своєї дружини, застрелив трьох поліцейських в невеликому селі, розташованому у французькому департаменті Пюї-де-Дом. Ще один поліцейський отримав поранення, його госпіталізували.

Інцидент стався в ніч з 22 на 23 грудня, повідомляє Le Figaro. Поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство, де їх застрелив 48-річний чоловік, який також підпалив свій будинок. Вік вбитих поліцейських – від 21 до 45 років.

У свою чергу жінка сховалася на даху будинку, її врятували інші поліцейські, які прибули на підмогу своїм колегам. Будинок, де сталася трагедія, згорів повністю, незважаючи на спроби пожежників його загасити.

Причина смерті 48-річного нападника у повідомленнях МВС Франції не уточнюється.

Le Figaro зазначає, що збройні напади на поліцейських у Франції стаються вкрай рідко, за винятком терористичних актів.