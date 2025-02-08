Домашня гранола. Рецепт дня0
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Домашня гранола – це ідеальний варіант для тих, хто хоче почати день смачно і корисно. Хрусткі вівсяні пластівці, запечені з медом та сухофруктами, легко приготувати. Гранола стане чудовим доповненням до йогурту чи молока, даруючи енергію на весь день.
Інгредієнти:
Помийте лимон і апельсин. Зніміть цедру з цитрусів і натріть на дрібній терці, пише Shuba.
У глибокій мисці змішайте сухі інгредієнти: вівсяні пластівці, горіхи, кокосову стружку, сушені журавлину і вишню. Додайте терту цедру та мед. Ретельно перемішайте.
Застеліть деко пергаментним папером і розкладіть суміш рівномірно по всій поверхні.
Поставте майбутню гранолу в розігріту до 160°C духовку. Випікайте протягом 25 хвилин. Важливо: кожні 10 хвилин перемішуйте суміш, щоб вона залишалася розсипчастою.
Готову й охолоджену гранолу перекладіть у банку. Коли захочете подавати страву, заправте її йогуртом, кокосовим або ж будь-яким іншим молоком, перемішайте та смакуйте!