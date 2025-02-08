Домашня гранола – це ідеальний варіант для тих, хто хоче почати день смачно і корисно. Хрусткі вівсяні пластівці, запечені з медом та сухофруктами, легко приготувати. Гранола стане чудовим доповненням до йогурту чи молока, даруючи енергію на весь день.

Інгредієнти:

пластівці вівсяні – 200 г;

мигдаль – 25 г;

арахіс – 25 г;

журавлина сушена – 50 г;

вишня сушена – 50 г;

лимон – 1 шт.;

апельсин – 1 шт.;

кокосова стружка – 100 г;

мед – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Помийте лимон і апельсин. Зніміть цедру з цитрусів і натріть на дрібній терці, пише Shuba.

У глибокій мисці змішайте сухі інгредієнти: вівсяні пластівці, горіхи, кокосову стружку, сушені журавлину і вишню. Додайте терту цедру та мед. Ретельно перемішайте.

Застеліть деко пергаментним папером і розкладіть суміш рівномірно по всій поверхні.

Поставте майбутню гранолу в розігріту до 160°C духовку. Випікайте протягом 25 хвилин. Важливо: кожні 10 хвилин перемішуйте суміш, щоб вона залишалася розсипчастою.

Готову й охолоджену гранолу перекладіть у банку. Коли захочете подавати страву, заправте її йогуртом, кокосовим або ж будь-яким іншим молоком, перемішайте та смакуйте!