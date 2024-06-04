З аличі можна приготувати не лише варення чи компот, а й вино. Смак кисло-солодкої ягоди відмінно підходить для такого напою.

Інгредієнти:

вода – 5 л;

жовта або червона алича – 4 кг;

цукор – 1 кг;

родзинки – 200 г.

Спосіб приготування:

Підійде як червоний, так і жовтий сорт, пише Appetito. Якщо ви використовуєте червоний, то можете зовсім не додавати цукор, бо цей сорт дуже солодкий сам по собі.

Важливо ретельно перебрати аличу, щоб у вино не потрапив гнилий плід. Не потрібно мити ягоди: на їх поверхні є бактерії, так звані природні дріжджі. Вони активно допомагають бродінню вина.

Відкріпіть плодоніжки, злегка промийте і просушіть одноразовими рушниками. У велику миску висипте всі ягоди і розімніть їх. Влийте пів літра води додайте родзинки (їх теж не потрібно мити).

Перемішайте все і накрийте ємність марлею. Поставте в темне і тепле місце на чотири доби. Раз на 12 годин перемішуйте суміш лопаткою.

Через чотири доби відтисніть настояні ягоди через марлю і залийте рідину у скляну пляшку, додайте решту цукру та води. Пляшка не повинна бути заповнена повністю. Отвір пляшки закрийте гумовою руковичкою, в одному з пальців зробіть дірку.

Залишити аличу настоюватись потрібно на 2 місяці . Рідина має посвітлішати, а на дні – утворитись осад. Потім через марлю переливаємо вино у чисті пляшки і герметично закриваємо.