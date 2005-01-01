Дональд Трамп погодився зустрітися з Кім Чен Ином у Сінгапурі

СвітОлег Костюк, 1 червня1810

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Дональд Трамп погодився зустрітися з Кім Чен Ином у Сінгапурі
Дональд Трамп та Кім Чен Ин можуть зустрітися уже в червні

Президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня. Про це повідомляє BBC.

Трамп зробив це оголошення після переговорів з північнокорейським високопосадовцем у Білому домі.

«Він також заявив, що Північна Корея «хотіла здійснити денуклеаризацію», хоча у КНДР це не підтвердили», – зазначає видання.

Представник КНДР генерал Кім Чен-чол передав президенту США лист, написаний персонально Кім Чен Ином.

Трамп сказав, що це «дуже цікавий лист, і в якийсь момент може бути доречним», поділитися ним.

Він додав, що під час зустрічі не обговорювалась проблема прав людини.

Як інформував ZAXID.NET, 24 травня Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на «безрозсудний вчинок» КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

Пізніше Трамп підтвердив інформацію про те, що складні переговори про організацію саміту поновилися.

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