Президент США Дональд Трамп в середу, 23 грудня, помилував колишнього голову свого передвиборчого штабу Пола Манафорта. Загалом президент Сша помилував 26 осіб, а ще трьом пом’якшив вироки.

Пол Манафорт очолював виборчий штаб Трампа з кінця весни до кінця літа 2016 року. У 2019 році його засудили за звинуваченням у податкових махінаціях і банківському шахрайстві за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Манафорт провів майже два роки у в'язниці. Пізніше через пандемію коронавірусу його перевели під домашній арешт. Вийти з в'язниці він повинен був у листопаді 2024 року.

Звинувачення на адресу Трампа стосувалися його роботи, пов'язаної з Україною в період з 2006 до 2015 року. Зокрема, він лобіював у США інтереси Партії регіонів і екс-президента України Віктора Януковича. Загалом на лобіювання їхніх інтересів Манафорт витратив 11 млн доларів.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявляв, що Манафорт заробив в Україні понад 60 млн доларів.

Крім того, Трамп помилував свого колишнього радника Роджера Стоуна. Як пише «Інтерфакс-Україна», у лютому 2020 року прокурори попросили суд засудити Стоуна до терміну від 7 до 9 років за перешкоджання суду в рамках «російського розслідування» спецпрокурора Роберта Мюллера і надання неправдивих свідчень конгресу. Утім, Міністерство юстиції США заявило про недоречність такого вироку і попросило про менший термін. В результаті Стоуна засудили на понад три роки в’язниці за перешкоджання суду в рамках розслідування про втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році. Проте 10 липня Трамп скасував тюремний і випробувальний термін, а також штраф для Стоуна, але судимість з нього не зняв.

Серед помилуваних також батько зятя Трампа і радника Білого дому Джареда Кушнера – Чарльз Кушнер. Його до кримінальної відповідальності притягнув прокурор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті на початку 2000-х років за ухилення від сплати податків, підроблення показань свідків і незаконні внески в передвиборну кампанію.