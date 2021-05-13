У Верховній Раді є понад сто депутатів з вченими ступенями і почесними званнями

У Верховній Раді станом на грудень 2020 року науковий ступінь доктора наук мають 35 народних депутатів, кандидата наук – 73 народні депутати, а почесне звання «заслужений» юрист, економіст, лікар тощо – 35 депутатів. Крім того, 23 парламентарі є викладачами, доцентами, професорами або ж ректорами, повідомив рух «Чесно» з посиланням на відповідь апарату Верховної Ради.

Найбільша кількість депутатів, які мають науковий ступінь, у фракції «Слуга народу» – 32, на другому місці «Опозиційна платформа – За життя» – 12, найменше – чотири депутати – у депутатській групі «За майбутнє» та серед позафракційних.

Найбільше депутатів зі званням «заслужений» також у фракціях «Слуга народу» та ОПЗЖ (по 8 осіб), більшість із них – заслужені юристи.

Наприклад, нардеп і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук є дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України.

У 1996 році Медведчук захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а у 1997 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Науковий ступінь доктора юридичних наук він отримав у 1997 році, а вчене звання професора – у 2001 році. Медведчук був обраний дійсним членом (академіком) Академії правових наук України у 2000 році. В цей час він працював заступником голови Верховної Ради 3-го скликання.

Рух «Чесно» зазначає, що наявність певного звання у нардепа не означає, що він автоматично отримуватиме надбавку до свого окладу.

Яку надбавку до зарплати отримують народні депутати за вчені ступені й почесні звання

Наразі надбавку за вчений ступінь чи почесне звання отримує понад чверть депутатів (у Верховній Раді загалом налічується 423 народних депутати). 20 парламентарів отримують подвійну надбавку.

Доплата за науковий ступінь нардепа становить:

кандидата наук (доктора філософії) – 15% посадового окладу;

доктора наук – 25%;

за почесне звання «заслужений» – 20%;

за почесне звання «народний» – 40%.

Аналітики руху «Чесно» підрахували, що у пересічного депутата-члена комітету надбавка до депутатського окладу за науковий ступінь чи звання складає приблизно 3,4 тисячі гривень на місяць. Таку суму отримуватиме, наприклад, нардеп Ілля Кива, якщо остаточно пройде процедуру отримання звання кандидата наук із державного управління.

Натомість надбавку за почесне звання отримують понад сотня нардепів. Серед них лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, «слуги» Ірина Верещук та Микола Тищенко, народні депутати Андрій Деркач та Олександр Качура, голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, голова комітету свободи слова Нестор Шуфрич, голова «Голосу» Кіра Рудик, а також кнопкодав-рекордсмен Антон Яценко.

Хто з народних депутатів отримує подвійні надбавки

Також у Верховній Раді є депутати, які отримують надбавки і за почесне звання, і за вчений ступінь.

Більшість із них представники фракції ОПЗЖ, зокрема нардеп Тарас Козак (кандидат економічних наук та заслужений економіст України), Юрій Павленко (заслужений працівник фізкультури і спорту та кандидат філософських наук), екс-суддя КСУ, а нині депутат Василь Німченко (заслужений юрист України та кандидат юридичних наук).

Також подвійну надбавку мають нардепи від «Європейської солідарності» Петро Порошенко (заслужений економіст України та кандидат юридичних наук) і Руслан Князевич (заслужений юрист і кандидат юридичних наук), від «Слуги народу» брат заступника голови Верховної Ради Микола Стефанчук (заслужений юрист і кандидат юридичних наук), від «Батьківщини» Анжеліка Лабунська (заслужений юрист і кандидат юридичних наук), член депутатської групи «Довіра» Микола Кучер (заслужений працівник сільського господарства та кандидат сільськогосподарських наук).