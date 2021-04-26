На думку Іллі Киви, «сьогодні наукова спільнота стала сильнішою»

Народний депутат від «Опозиційної платформи за життя» Ілля Кива у понеділок, 26 квітня, захистив дисертацію з державного управління на тему: «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

Частину журналістів, які намагалися потрапити на захист кандидатської дисертації Киви, не впустили в приміщення нібито через карантинні обмеження. Як пише «Українська правда», це не завадило потрапити всередину журналістам заборонених телеканалів «112» та «NewsOne», створеного після накладення санкцій «112» та «NewsOne» каналу «Перший незалежний», а також представникам «Громадського» та «1+1».

Під час захисту народному депутату поставили запитання, однак він не зміг на нього відповісти, пообіцявши надати відповідь у наступній науковій роботі.

Вхід до аудиторії, у якій захищав кандидатську дисертацію нардеп Ілля Кива, блокували троє чоловіків у чорному одязі. Вони відмовлялися представлятись і пояснювати, на кого вони працюють.

Сам Ілля Кива назвав їх «студентами та аспірантами» у відповідь на запитання журналістів, хто ці чоловіки в чорному. Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню і відгороджували його від журналістів.

Киву супроводжували троє «аспірантів» спортивної тілобудови, які не допускали до нього журналістів (фото «Українська правда»)

Кива також подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж.

Повідомляється, що захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 – за, 0 – проти. На думку Киви, «сьогодні наукова спільнота стала сильнішою».

В Інституті підготовки кадрів поки що відмовляються від пояснень.

За даними руху ЧЕСНО, дисертаційне дослідження нардепа має довідку про реалізацію у практичній діяльності від правоохоронного комітету. Довідка про впровадження дисертації датована ще 25 січня цього року.

Якщо результати сьогоднішнього захисту будуть затверджені Міністерством освіти і науки, то Ілля Кива отримуватиме надбавку 15% до посадового окладу та вважатиметься кандидатом наук з державного правління. До слова, серед нардепів фракції ОПЗЖ наразі нараховується 12 кандидатів наук серед 44 членів.

Зазначимо, що уродженець Полтави Ілля Кива в 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і певний час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції. До служби в МВС Киву засудили за отримання хабара на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а в 2019 році пішов у ОПЗЖ. В тому ж році його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії.

Ілля Кива є членом правоохоронного комітету, ініціатором 22 проектів законів і 11 проектів постанов.

Кива «відзначився» підтримкою білоруського президента-самозванця Олександра Лукашенка, закликав надати допомогу Вірменії в конфлікті щодо Нагірного Карабаху. Нардеп неодноразово включався в ефір російських пропагандистів, зокрема і зі стін Верховної Ради та розповідав про «розгул репресій та фашизму» в Україні.