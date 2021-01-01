Ілля Кива напередодні Нового року вирішив вчергове спровокувати скандал

Народний депутат від проросійської «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива напередодні Нового року опублікував фото в шапці з радянською кокардою і закликав заарештувати себе. Відповідний провокативний знімок депутат виклав у Facebook.

Кива надягнув російську військову шапку з радянською червоною зіркою на лобі і підписав фото: «Нацисте, арештуй мене». За годину депутат вирішив дописати: «З цією зіркою мій Дід різав горлянки фашистам».

Вочевидь такою є реакція нардепа на затримання у Львові 19-річного киянина у шапці із символікою СРСР. Зауважимо, що раніше Кива вже розміщував в мережі портрет Сталіна. Та попри існуючу заборону на тоталітарну символіку проти народного обранця справи не порушували.

Як інформував ZAXID.NET, 29 грудня колишня депутатка фракції «Слуга народу», а нині членкиня групи «За майбутнє» Анна Скороход в етері телеканалу «НАШ» коментуючи затримання у киянина у шапці із радянською символікою розкритикувала боротьбу з комунізмом і назвала це маразмом.

Нагадаємо, що у травні 2015 року в Україні розпочалась декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології. У рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, названі на честь «червоних» діячів, були перейменовані.

У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність закону. Тоді автори рішення наголосили на тотожності комуністичного й нацистського режимів, оскільки обидва заперечували існування незалежної України та переслідували її прихильників.

«Червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права Українського народу на власну незалежну державу», – йшлося у документі рішення.