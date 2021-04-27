Народний депутата від ОПЗЖ Ілля Кива

У понеділок, 26 квітня, народний депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Хоча в Україні практика захисту наукових ступенів політиками не є чимось новим чи надзвичайним, однак цього разу звання кандидата наук викликало чималий резонанс серед населення та наукової спільноти.

Чому захист дисертації Киви спричинив скандал?

Депутат Ілля Кива неодноразово ставав героєм скандалів. Зокрема, українцям давно знайома манера спілкування народного обранця із журналістами та громадянами із застосуванням нецензурної лексики. Також він відомий своїми кардинальними змінами політичних поглядів. Навіть після захисту дисертації Кива не упустив нагоди нахамити журналістам.

Перед захистом дисертації необхідно опублікувати низку наукових статей і виступити на наукових конференціях. Однак, як з’ясували журналісти Bihus.Info, у своїй праці за темою «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)» Кива збрехав про публікації матеріалів із виступів на науково-практичних конференціях, а також вказав наукові конференції, у яких не брав участі. Крім того, для захисту дисертації депутат надав низку довідок, які мали підтвердити, що Кива застосовує свої наукові напрацювання на практиці. Однак, журналісти з’ясували, що на довідці від громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» підроблений підпис.

Вхід до аудиторії державного Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості, де відбувся захист дисертації Киви, блокували троє чоловіків у чорному одязі. Вони відмовлялися представлятись і пояснювати, на кого вони працюють. Сам депутат, відповідаючи на запитання журналістів, назвав їх «студентами та аспірантами». Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню і відгороджували його від журналістів.

Частину представників ЗМІ, які намагалися потрапити на захист кандидатської дисертації Киви, не впустили в приміщення нібито через карантинні обмеження.

Під час захисту Киві поставили запитання стосовно його праці. У відповідь депутат подякував за запитання, запевнив, що «повністю його зрозумів», та пообіцяв відповісти на нього у наступній науковій роботі.

Як відбувається присудження наукового ступеня?

Усі 13 члени комісії, які брали участь у захисті кандидатської дисертації Іллі Киви проголосували "за". Зауважимо, що таке рішення ще не означає, що депутат отримав науковий ступінь.

Згідно з процедурою, прописаною Кабміном, Міністерство освіти та науки має чотири місяці на ухвалення остаточного рішення щодо кандидатських дисертацій та шість місяців щодо докторських.

Протягом цього часу комісія проводить експертизу захищеної дисертації та готує експертні висновки. У разі необхідності може повторно запросити на своє засідання здобувача наукового ступеня, його наукового керівника і керівника вченої ради, де проводився захист дисертації. Тож остаточне рішення ухвалюватиме МОН, однак переважно Міносвіти затверджує рішення вчених рад.

Як відреагували у науковій спільноті?

Однак у серед науковців реакція не забарилась. Викладач Українського католицького університету, лікар, колишній речник Міністерства охорони здоров’я Олександр Ябчанка привселюдно спалив свій диплом кандидата медичних наук на знак протесту.

«Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За». Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук», – написав він.

Своєю чергою, колишня депутатка Львівської міськради Юлія Гвоздович зауважила, що якщо МОН присудить Киві звання кандидата наук, то вона також роздумує спалити диплом.

«Соромно! Якщо таки Атестаційна колегія МОН присудить йому науковий ступінь, то дійсно можна буде зробити з цим дипломом, як Олександр Ябчанка... Хоча, на що сподіватись від міністра - плагіатора? За якого, мабуть сам Ківа і голосував», - написала Гвоздович.

Крім того, на ситуацію відреагували й ті, хто наразі ще не захистив науковий ступінь.

Так, народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв заявив про рішення покинути навчання на аспірантурі.

«Після сьогоднішнього «кандидата наук» я вирішив піти з аспірантури. Краще просто книгу напишу», - написав депутат.

Схоже повідомлення на своїй сторінці у Facebook оприлюднив письменник Макс Кідрук.

«Кива захистив дисертацію. Ще ніколи рішення покинути аспірантуру не видавалося мені більш правильним», - написав він.

Водночас депутат львівської обласної ради Олександр Кобзарєв повідомив, що до порядку денного сесії облради включили звернення до президента, Верховної Ради та уряду із вимогою скасувати результати захисту дисертації Киви.

«Треба, щоб всі політичні, громадські, наукові середовища об'єдналися навколо цього питання! Фракція Об'єднання «Самопоміч» - Львів у Львівській обласній раді звернулась до Президента, Верховної ради і КМУ з вимогою скасувати результати захисту дисертації та провести розслідування цього ганебного для української науки інциденту», - написав Кобзарєв.

Зауважимо, наявність звання кандидата наук, зокрема, дає доплати до зарплат на державних і педагогічних посадах.