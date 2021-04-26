Скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива сьогодні захистив кандидатську дисертацію. Захист тривав три години і завершився одностайним голосуванням членів комісії «за». «Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою», – заявив Кива і отримав у відповідь хвилю мемів.

Показуємо найкраще про захист Киви, але маємо попередити – деякі з цих мемів просто роблять боляче(

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Перша реакція в багатьох приблизно однакова: «Кива? Дисертація? Та як?!» А ось так, відповідають Володимир Попов...

... і ще один Кивштейн від невідомого автора:

З іншого боку, згадувати про свій вчений ступінь тепер якось соромно...

Але за Киву, звичайно, можна порадіти... Все-таки ніхто не вірив, а він зміг...

Хтось має аргументи проти?

Багато мемів присвячені тому, що Кива от кандидат, а ти – ні (ха-ха). Але є й більш підбадьорливі!

Чи цікавився би хтось із нас темою «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)», якби не Кива?!

Хоча важко не згадати сьогодні і про випадок Олесі Яремчук. Схоже, українська наука відкривається не всім...

Добре, що після захисту Кива не змінився, залишився такою ж простою людиною, як і був...

Якось одного мудреця запитали...

Існують три наукові ступені в Україні.