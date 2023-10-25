Співпраця відкриває нові можливості для українського бізнесу

Українські підприємці отримують можливість забезпечити свій бізнес необхідними коштами на вигідних умовах завдяки співпраці між Кредобанком та German Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation.

Фінансування нової програми надаватиме уряд Німеччини. Представники малого та середнього бізнесу з усієї України можуть отримати кредити для інвестицій та поповнення обігових коштів. А успішні проекти отримають грант на компенсацію витрат.

На першому етапі програми українському бізнесу буде доступно до 800 тисяч євро у вигляді грантів. Максимальний грант для одного підприємства складає 30 тисяч євро. Ці кошти можуть використовуватися як для погашення кредиту, так і для закупівлі чи модернізації обладнання. Особливий акцент зроблено на підприємства, які постраждали від війни.

Міхаель Бек, керівник проектів German Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation в Європі, Центральній Азії, Близькому Сході та Північній Африці, акцентує: «Ми повинні розуміти, що малий та середній бізнес складає понад 80% харчової промисловості України. Важливо підтримувати цей сектор, допомагаючи підприємцям розвивати свій бізнес та інвестувати в економіку. Цей проект важливий для нас, і ми раді розвивати його з Кредобанком».

Міхаель Бек, керівник проектів German Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation в Європі, Центральній Азії, Близькому Сході та Північній Африці / Автор фото – Віталій Грабар

Хоча офіційний запуск програми «Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні 2» в Кредобанку запланований на листопад 2023 року, підприємці вже зараз можуть подавати заявки на участь. Щоб стати учасником програми, достатньо звернутися до відділення Кредобанку.

Єжи Яцек Шугаєв, голова Правління АТ «Кредобанк», зазначає: «Ми відкриті для всіх галузей. Пріоритет надаватиметься галузям, які є стратегічними для України, таким як логістика, сільське господарство та харчування».

Єжи Яцек Шугаєв, голова Правління АТ «Кредобанк» / Автор фото – Віталій Грабар

Проект можна поєднувати з програмами розподілу ризику, які реалізовуються в Кредобанку разом з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейською комісією/Bankiem Gospodarstwa Krajowego, а також державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», що може створювати ще сильніший ефект для українського бізнесу, який в умовах війни потребує фінансування та підтримки. Меморандум, підписаний між усіма сторонами, дає можливість вже зараз включати клієнтів в портфель тих, хто отримає грант.

«Кредобанк продовжує роботу над залученням коштів для грантової підтримки своїх клієнтів малого та середнього бізнесу. Першим успішним досвідом роботи банку в таких програмах є програма SME Competitiveness in Eastern Partnership від ЄБРР. Менше ніж за два місяці Кредобанк профінансував клієнтів на суму 7,5 млн євро, що дозволить клієнтам банку грантову допомогу в розмірі 1,5 млн євро», – додає голова правління АТ «Кредобанк» Єжи Яцек Шугаєв.