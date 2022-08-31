«Сміливість бути поруч» – під таким гаслом «Кредобанк» допомагає першокласникам, які через повномасштабну війну опинилися далеко від дому, або ж зовсім втратили його.

«Ми закупили рюкзаки, канцелярські набори, щоб цей перший день у школі був святковим. Щоб діти не тільки відчули, що починається (навчальний рік – ред.), але також щоб дати їм відчуття, що життя продовжується. Наскільки це можливо, можна мати і приємні моменти, які ти захочеш пам'ятати, натомість забути все, що відбувається і від чого вони постраждали», – прокоментував благодійну акцію голова правління «Кредобанку» Яцек Шугаєв.

Діти-біженці долучились до акції «Сміливість бути поруч»

Малюнки, які створили діти-біженці, переформатували у постери, які продали, а за виручені кошти придбали шкільні рюкзаки та канцелярію.

Акція «Сміливість бути поруч» / Фото «Кредобанк»

Набори до 1 вересня вручили українським малятам напередодні Дня знань. Також дітей запросили на перегляд мультфільма.

«Наразі ми продали понад 200 постерів. Також до акції долучився «Кредобанк», який надав мільйон гривень для того, щоб ми мали можливість організувати ці рюкзачки. Фундація подвоїла цю суму і, дякуючи цим коштам, вдалося зібрати понад тисячу рюкзачків для діток, для наших першокласників», – розповіла голова БО «Фундація Кредо» Соломія Говоруха.

На цьому «Кредобанк» не планує зупитнятися та й надалі підтримувати українських школярів.

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