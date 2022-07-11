У такий спосіб організатори хочуть допомогти українським дітям, які постраждали у війні.

«Хочу сказати, що ми не тільки очікуємо, що продамо ці картини, що стане внеском до допомоги, але й Кредобанк додає свої гроші – 1 мільйон гривень, які хочемо надати як допомогу», – зазначив Єжи Яцек Шугаєв, голова правління АТ Кредобанк.

«Я хочу і від свого імені, і від імені цього міста і народу України сказати велике дякую народу Польщі і політикам, які сьогодні в час війни так поруч знаходяться з нами», – сказав генеральний директор Львівської опери генеральний директор Львівської опери Василь Вовкун.

Ці малюнки створили діти, які знайшли прихисток у Польщі та на Західній Україні. Їм запропонували виразити на папері підтримку рідній країні, а також подякувати полякам за дружбу і допомогу. Такі твори можна придбати, а за кошти від продажу закуплять шкільне приладдя тим малюкам, які нині потрапили у скрутне становище через війну.

«Це такий своєрідний канцелярський набір, портфель для діток. Ми хочемо допомогти тим, хто сьогодні або переселенці, або в тих регіонах, де є потреба, де немає фінансування, є визначені локації. Це буде залежати від наших фінансових можливостей», – пояснила голова БО "Благодійний фонд "Фундація Кредо" Соломія Говоруха.

Виставка "Сміливість бути поруч" триватиме у Львівській опері до кінця серпня.

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