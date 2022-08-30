В Івано-Франківську з вересня відкриють 40 дитячих садків, однак до них зможуть піти лише діти, у яких обоє батьків працюють або служать в ЗСУ. П’ять франківських садочків не працюватимуть за рішенням військової адміністрації: у них відсутні укриття.

Про відкриття 40 дитсадків йдеться на офіційному сайті мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Разом із тим повідомляється, що навчатися у цих дитсадках зможуть лише ті діти, чиї батьки працюють або служать у Збройних силах України. Уточнюється, що таке рішення зумовлене браком місць.

«Для вихованців відкриються 40 дошкільних закладів. Три школи та п'ять садків очно зустріти дітей не зможуть – такий висновок Військово-цивільної адміністрації на підставі актів обстеження.

У зв'язку із тим, що відкритися змогли не всі садки, то відвідувати їх зможуть діти, обоє батьків яких працюють або служать в ЗСУ. Для цього потрібно надати підтверджуючі документи», – йдеться у повідомленні.

Як пояснила начальниця департаменту освіти, заступниця міського голови Вікторія Дротянко, п’ять дитсадків не зможуть відкритися, через відсутні відкриття або через те, що зробити укриття у приміщенні поки що неможливо. Діти з цих садочків зможуть відвідувати той заклад, який буде працювати.

«Це стосується 21 садочка «Подоляночка». Діти з нього зможуть вчитися в садочку №4. З садка №9 «Дзвіночок» дітки підуть у садок №11. З садочка №31 – у Хриплині. Садочок №14 буде вчитися в 1-му садочку, а вихованці з садочку №36 будуть вчитися у №35. Для решти садків функціонування буде у звичному режимі», – уточнила Вікторія Дротянко.

Зазначимо, загалом в Івано-Франківську очне навчання буде у 47 школах, 40 дитсадках, у 9 позашкільних закладах та 9 ПТУ, – у всіх цих закладах облаштовані укриття.