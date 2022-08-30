У прикордонних школах Сарненського та Вараського районів на Рівненщині буде лише дистанційне навчання. Йдеться про ті навчальні заклади, що розміщені у 40-кілометровій зоні від білоруського кордону.

Про рішення, яке прийняла Рада оборони області, повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль у вівторок, 30 серпня. Зазначається, що це рішення прийняли задля безпеки учнів та вчителів.

«У школах 40-кілометрової прикордонної із республікою Білорусь зони буде лише онлайн навчання. Тобто діти фізично в школу не ходитимуть. Школа – це територія безпеки. Тому в окремих громадах Вараського та Сарненського районів запроваджуємо лише дистанційну форму навчання», – йдеться у повідомленні.

Якщо батьки із цих територій захочуть, аби їхні діти навчалися офлайн, обласна адміністрація обіцяє організувати довіз таких учнів до найближчих навчальних закладів поза 40-кілометровою прикордонною зоною.